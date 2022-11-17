«Как султан Сулейман с Михримах»: Халит Эргенч посадил дочку на шею, пожалев ее ножки на прогулке

Бергюзар Корель поделилась в stories микроблога свежим фото, на котором подловила мужа Халита Эргенча на прогулке с дочкой Лейлой. Актер из турецкого сериала «Великолепный век» души не чает в малютке. Халит усадил дочурку к себе на шею, пожалев ее ножки - видимо, кроха закапризничала, устала и заботливый отец поднял ее на ручки.

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