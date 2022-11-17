Алла Пугачева в Израиле стала выглядеть шикарно: это доказывает ее последнее фото

Певица Алла Пугачева после короткого визита в Россию, вновь ее покинула. Сейчас Примадонна вместе со своим семейством находится в Израиле.

В микроблоге Алла Пугачева транслирует, что совершенно не скучает по оставленному дому. В Израиле певица ведет напряженную светскую жизнь. Примадонна посещает концерты всех российских исполнителей, приезжающих в Израиль.

Только за последнее время Алла Пугачева побывала на выступлениях Земфиры, Бориса Гребенщикова и Зиверт. Все трое по очереди приезжали в Тель-Авив. Алла Пугачева каждый раз делилась своими снимками, на которых запечатлевалась во время этих событий. Судя по фото, в Израиле она выглядит шикарно.

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