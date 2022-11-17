«Умереть – не встать, как это мило»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» устроила первую фотосессию сыновьям-близнецам

Юлия Ефременкова накануне целый день делилась деталями подготовки сыновей-близнецов, себя, Мондезира и мамы к фотосессии. Это была первая съемка в жизни детей Ефременковой, которым скоро исполнится два месяца.

Все происходило в квартире Ефременковой, куда пришла профессиональный фотограф. Молодая мама давала понять, что фотосет для нее событие и радостное, и волнительное одновременно.

В телеграм-канале Юлия Ефременкова поделилась кадрами с фотосессии, на которых запечатлела свою маму на руках с внуками-близнецами.

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