«Умереть – не встать, как это мило»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» устроила первую фотосессию сыновьям-близнецам

Юлия Ефременкова накануне целый день делилась деталями подготовки сыновей-близнецов, себя, Мондезира и мамы к фотосессии. Это была первая съемка в жизни детей Ефременковой, которым скоро исполнится два месяца.
Все происходило в квартире Ефременковой, куда пришла профессиональный фотограф. Молодая мама давала понять, что фотосет для нее событие и радостное, и волнительное одновременно.
В телеграм-канале Юлия Ефременкова поделилась кадрами с фотосессии, на которых запечатлела свою маму на руках с внуками-близнецами.
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«Ой, бабуля дождалась, сидит, фото. Бабуля и внуки, ну просто не могу, умереть – не встать, как это мило. Вы мои сладуны. У бабули хорошо на ручках?» - говорила за кадром Юлия Ефременкова.
Напомним, сыновья Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира появились на свет 22 сентября.