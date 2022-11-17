«Алла жаловалась, что жизнь так тяжела»: известный музыкант раскрыл правду о ситуации, в которой оказалась Пугачева

Музыкант Павел Кашин взорвал 90-е своим хитом «Ты не достроил на песке безумно дивный, чудный город…». А одну из его песен исполняла сама Алла Пугачева.
Павел Кашин вспомнил о своих встречах с Примадонной и беседой с ней. По его словам, Алла Борисовна любила пожаловаться на жизнь.
«Мы встречались несколько раз на мероприятиях, потом она пригласила меня к себе на передачу на радио. Эфир прошел нормально, запомнилось, как Алла жаловалась, что жизнь так тяжела и удивлялась, как у меня получается так счастливо и весело ее жить. Я сидел и тоже удивлялся, что мне это говорит Пугачева. Да, она хвалила мой первый альбом, про сегодняшние, уверен, даже не слышала», - рассказал Павел Кашин.
Павел Кашин. Фото: Global Look Press
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Павел Кашин добавил, что никогда не хотел пользоваться расположением к себе Аллы Пугачевой и даже не думал о протекции.
«Я автономный человек, сам все могу. Сам пишу стихи, музыку, сам с ребятами аранжирую, сам зарабатываю деньги», - заявил Кашин.
По материалам «СтарХита».