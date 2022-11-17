«Алла жаловалась, что жизнь так тяжела»: известный музыкант раскрыл правду о ситуации, в которой оказалась Пугачева

Музыкант Павел Кашин взорвал 90-е своим хитом «Ты не достроил на песке безумно дивный, чудный город…». А одну из его песен исполняла сама Алла Пугачева.

Павел Кашин вспомнил о своих встречах с Примадонной и беседой с ней. По его словам, Алла Борисовна любила пожаловаться на жизнь.