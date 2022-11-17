Прямо при всех: Клава Кока в дырявом декольте выронила интимное

Певица Клава Кока вовсю готовится к своему грандиозному шоу. Остаются важные штрихи, и звезда надеется все успеть, чтобы было идеально. Но параллельно продолжает работать над новым материалом, и по-прежнему спит очень мало.

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В своем микроблоге Клава Кока показала, что устроила фотосессию. Менять свой привычный образ красотка не стала, и снова выбрала откровение на грани. Она нарядилась в крошечный топ на ниточках, декольте которого представляло из себя дырку. И оттуда то и дело вываливались интимные части тела. Только звезда давно не стесняется оголяться, и такой конфуз ей нипочем.