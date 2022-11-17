Если найденная сестра Водяновой - ее дочь: установлено, от кого супермодель могла родить девочку в 18 лет

40-летняя Наталья Водянова ошарашила мир, объявив о тайной сестре, найденной в этом году в Северной Каролине. Звезда подиумов поведала журналу Vogue о наличии у нее 22-летней родственницы Маши, которую искала с детективами все эти годы. Девушка живет под именем Дженнифер Бернс, поскольку была усыновлена иностранцами в российском детдоме. А сдала туда ее мама Водяновой, науськанная самой Натальей.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Однако, сейчас в Интернете обсуждается другая версия случившегося. Якобы, Маша, то есть Дженнифер, – это дочь Натальи Водяновой, рожденная у нее в 18 лет. И в детдом девочка попала потому, что начавшаяся модельная карьера Водяновой могла пойти под откос из-за раннего материнства.
Теперь найден и вероятный отец Маши. Им может являться модельный скаут и фотограф Алексей Васильев, который вывел Наталью на подиум. В распоряжении Telegram-канала «Курятник» есть снимки мужчины и найденной «сестры Водяновой», сравнивая которые, люди находят много схожих черт.
Водянову уже призывают раскрыть правду. Или хотя бы прокомментировать сходство Васильева и 22-летней найденной сестры Водяновой. Модель не появлялась в соцсетях очень давно, но люди пишут ей, тронутые необычной историей из семьи звезды.
«Наталья, прокомментируйте сходство Маши с Васильевым. Так уж она сестра. Может, все-таки Ваша дочь? Или, может, семья Арно сможет прокомментировать? Вы же все равно решили обнародовать это», - попросила одна из подписчиц.
Если окажется, что Маша - это старшая из детей Водяновой, то в общей сложности модель станет шестикратной матерью.