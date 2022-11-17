Если найденная сестра Водяновой - ее дочь: установлено, от кого супермодель могла родить девочку в 18 лет

40-летняя Наталья Водянова ошарашила мир, объявив о тайной сестре, найденной в этом году в Северной Каролине. Звезда подиумов поведала журналу Vogue о наличии у нее 22-летней родственницы Маши, которую искала с детективами все эти годы. Девушка живет под именем Дженнифер Бернс, поскольку была усыновлена иностранцами в российском детдоме. А сдала туда ее мама Водяновой, науськанная самой Натальей.

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Однако, сейчас в Интернете обсуждается другая версия случившегося. Якобы, Маша, то есть Дженнифер, – это дочь Натальи Водяновой, рожденная у нее в 18 лет. И в детдом девочка попала потому, что начавшаяся модельная карьера Водяновой могла пойти под откос из-за раннего материнства.

Теперь найден и вероятный отец Маши. Им может являться модельный скаут и фотограф Алексей Васильев, который вывел Наталью на подиум. В распоряжении Telegram-канала «Курятник» есть снимки мужчины и найденной «сестры Водяновой», сравнивая которые, люди находят много схожих черт.