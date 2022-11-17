«Стендаперша очень горячая»: Дорохов назвал Степаненко своей фавориткой

Звезда КВН и шоу «Однажды в России» на ТНТ Денис Дорохов стал героем первого выпуска шоу Насти Ивлеевой «Агент-шоу» на YouTube в новом сезоне. Юморист отвечал на вопросы блогерши, выполнял пошлые задания, отпуская колкие шуточки.

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Ивлеева попросила Дорохова назвать самых горячих, по мнению гостя, женщин-юмористок. И Денис долго не думал.

«Степаненко раз, бывшая жена Петросяна. Воробей Елена два. И мне кажется Вика Складчикова, стендаперша очень горячая, и тело очень горячее у нее», - составил топ-3 своих фавориток в юморе Денис.

Ивлеева поддержала выбор Дорохова и призналась, что они по-настоящему крутые.