Новости шоу-бизнеса: Водянова сдала сестру в детдом, Гордон в третий раз родила, Боня позвала Киркорова на разборки

Водянова сдала сестру в детдом
Наталья Водянова рассказала миру, что нашла свою младшую сестру, которую по ее совету мать сдала в детдом. Произошло это, когда супермодели было 18 лет. Мол, ее семья жила в нищете, появилась еще одна дочь, и манекенщица не желала ей такого же бедного детства. Машу усыновила американская семья из Северной Каролины.
Наталья Водянова. Фото: Global Look Press
Гордон родила третьего
Катя Гордон родила третьего ребенка. У нее снова родился мальчик, которого она назвала Теодором.
Екатерина Гордон. Фото: Михаил Фролов / КП
Пугачева изменяла Киркорову
Алла Пугачева открыла ящик Пандоры, рассказав всему свету, что ее отношениям с Максимом Галкиным* - 21 год. Люди быстро вспомнили, что тогда Примадонна была официально замужем за Филиппом Киркоровым. И быстро вывели ее на чистую воду, обвинив в изменах мужу.
«Наставила Филе рога, выходит. А еще других жизни пытается учить, моралистка»; «Ничего себе! Киркоров пять лет ходил рогатым, получается»; «Хоть бы молчала для приличия, что изменяла законному супругу с молодым любовником», - пишут в соцсети люди.
Боня позвала Киркорова на разборки
Виктория Боня объявила, что прилетела в Москву. Она живет в Европе и редко наведывается в Белокаменную, поэтому решила придать себе веса, заявив, что готова встретиться и разобраться с Филиппом Киркоровым: ранее она наехала на него, защищая Наргиз, а тот покрыл ее отборным матом в ответ.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента