Новости шоу-бизнеса: Водянова сдала сестру в детдом, Гордон в третий раз родила, Боня позвала Киркорова на разборки

Пугачева изменяла Киркорову

Алла Пугачева открыла ящик Пандоры, рассказав всему свету, что ее отношениям с Максимом Галкиным* - 21 год. Люди быстро вспомнили, что тогда Примадонна была официально замужем за Филиппом Киркоровым. И быстро вывели ее на чистую воду, обвинив в изменах мужу.

«Наставила Филе рога, выходит. А еще других жизни пытается учить, моралистка»; «Ничего себе! Киркоров пять лет ходил рогатым, получается»; «Хоть бы молчала для приличия, что изменяла законному супругу с молодым любовником», - пишут в соцсети люди.

Боня позвала Киркорова на разборки

Виктория Боня объявила, что прилетела в Москву. Она живет в Европе и редко наведывается в Белокаменную, поэтому решила придать себе веса, заявив, что готова встретиться и разобраться с Филиппом Киркоровым: ранее она наехала на него, защищая Наргиз, а тот покрыл ее отборным матом в ответ.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента