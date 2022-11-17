«Дали ему перерыв»: Аксюта намекнул о возвращении Нагиева на Первый канал

Дмитрий Нагиев десять лет был ведущим музыкального шоу «Голос» и всех его видов на Первом канале. Однако, в новом сезоне внезапно покинул свое насиженное место, ничего не объясняя. В «Голосе. 60+» его заменили Ларисой Гузеевой, на детском шоу – Яной Чуриковой. И до настоящего момента было неизвестно, вернется ли Нагиев на Первый канал.
Музыкальный продюсер Первого канала Юрий Аксюта пролил свое на произошедшие кадровые перемены. Он объяснил, почему Нагиев ушел, и дал понять о его возвращении.
«Просто сейчас мы дали ему небольшой творческий перерыв, отпуск творческий. 10 лет «Голосу», поэтому мы дали отдохнуть», - объяснил продюсер обстановку сайту ТАСС.