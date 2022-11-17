Срамной ракурс: Бузова в белых кружевах наклонилась, чтобы шокировать видами сзади

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова показала закулисье съемок новогоднего шоу. Творческую часть красотка скрыла, зато засветила свой наряд и декорации, в которых проводились съемки.

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Нарядилась Бузова в белоснежное кружевной платье и колготки из такой же ткани. И даже в столь неподходящей обстановке Бузова не изменила себе, засветив срамной ракурс – звезда давно страдает эксгибиционистскими наклонностями. И на сей раз, повернувшись задом, наклонилась так, чтобы коротенькое платье оголило больше, чем предусмотрено. И, конечно, смогла шокировать людей, опубликовав снимок в своих соцсетях.