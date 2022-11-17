Нога – в шпагат, рука – на грудь: Волочкова и Джигурда устроили бесстыдную вакханалию в бане

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда снялись в эпизоде нового шоу Анастасии Ивлеевой «Агент-шоу» на YouTube. Давние друзья устроили свое шоу, пытаясь повторить TikTok-челлендж и станцевать так, как это делают миллионы пользователей соцсети.

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При этом балерина щегольнула своим вертикальным шпагатом. Закинув ногу вверх, она прижалась к Джигурде, а тот ухватил ее сзади одной рукой за бедро, другой – за грудь, и вместе они начали танцевать, подпрыгивая. Получилась настоящая вакханалия, которая насмешили сотни тысяч посмотревших выпуск.