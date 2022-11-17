«Превзошла папу»: Устинья Малинина спела под игру отца на гитаре

Начинающая оперная певица Устинья Малинина опубликовала в соцсетях видео с домашнего концерта.

В день рождения своего отца Устинья исполнила душевную композицию под аккомпанемент родителя.

«Мой милый папа, сегодня мне бы хотелось поблагодарить тебя за каждый день, проведенный вместе! Спасибо тебе за твою мудрость, интуицию и обаяние. Благодаря тебе я тот человек, которым являюсь! Ты научил меня трудолюбию, стремлению к мечтам и целям, и самое главное — ты научил меня учиться и совершенствоваться», – отметила Устинья в личном микроблоге.