«Превзошла папу»: Устинья Малинина спела под игру отца на гитаре

Начинающая оперная певица Устинья Малинина опубликовала в соцсетях видео с домашнего концерта.
В день рождения своего отца Устинья исполнила душевную композицию под аккомпанемент родителя.
«Мой милый папа, сегодня мне бы хотелось поблагодарить тебя за каждый день, проведенный вместе! Спасибо тебе за твою мудрость, интуицию и обаяние. Благодаря тебе я тот человек, которым являюсь! Ты научил меня трудолюбию, стремлению к мечтам и целям, и самое главное — ты научил меня учиться и совершенствоваться», – отметила Устинья в личном микроблоге.
Поклонники семьи Малининых оценили талант Устиньи. Некоторым даже показалось, что Малинина поет лучше отца:
«Устинья – папина копия», «Превзошла папу!», «Какой у вас дивный голос!».
Напомним, ранее Устинья Малинина показала платье, которое отметила стилист.