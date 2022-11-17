«Собираю себя по частям»: Анастасия Костенко не может оправиться после рождения третьего ребенка

Телеведущая и модель Анастасия Костенко ответила на вопрос поклонника о своем материнстве.

Знаменитость пожаловалась на свое состояние после третьих родов. Именно поэтому жена Тарасова не мечтает о звании «Мать-героиня».

Анастасия хочет заниматься своими проектами. Но пока модель все еще восстанавливается после рождения сына.