«Собираю себя по частям»: Анастасия Костенко не может оправиться после рождения третьего ребенка

Телеведущая и модель Анастасия Костенко ответила на вопрос поклонника о своем материнстве.
Знаменитость пожаловалась на свое состояние после третьих родов. Именно поэтому жена Тарасова не мечтает о звании «Мать-героиня».
Анастасия хочет заниматься своими проектами. Но пока модель все еще восстанавливается после рождения сына.
«Я до сих пор не пришла в себя. Мне кажется, что каждый день я сражаюсь за себя и собираю себя по частям. Все больше и больше я думаю и мечтаю реализовать свой проект», – призналась Костенко.
Теперь Костенко борется с установкой «жить для других».
«Сверхальтруист. За это меня ругает психолог и заставляет ставить себя на первое место, так как я всегда старалась для других людей. Я человек-чувство, и для меня лучший подарок – это время, проведенное со мной. Потеря близких людей научила меня ценить время, и я усвоила это после первого урока жизни», – добавила Костенко.
Напомним, ранее исполнительница Алекса намекнула на свою вторую беременность. Бывшая возлюбленная Тимати призналась, что готова стать матерью еще одного малыша.