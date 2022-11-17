«Он просто перестает расти»: Денис Дорохов рассказал, как мерился мужским достоинством с друзьями

Денис Дорохов стал героем нового сезона проекта «Агент-шоу» Анастасии Ивлеевой. Артист порассуждал на тему длины мужского достоинства, когда хозяйка передачи разрешила ему задать любой вопрос.

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Звезда юмора спросил, реально ли до сих пор Ивлеевой 15 см мужского достоинства кажутся недостаточными. На что девушка заметила: «Если есть перспектива, не хотелось бы от нее отказываться». И в ответ подколола гостя: «Когда вышло интервью, скажи честно: ты мерил свой пенис линейкой». Ответ комика был более чем откровенным:

«Да я мерил всегда его! Прикол знаешь какой? В один момент он просто перестает расти, и мерить бесполезно», - признался актер.

Измерительным прибором Дорохов начал пользоваться с 11 лет. И даже соревновался с друзьями, измеряя на глазах у всех свое достоинство: «Я помню очень четко: мы с пацанами во дворе мерили без линеек, снимали штаны».