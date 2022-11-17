Юрист объяснила, кому сделают перерасчет пенсии

Индексацию пенсии с января следующего года обсудила ассистент кафедры СПбГУ Фатима Ногайлиева.
Эксперт рассказала, что государство может увеличит размер пенсии в связи с планом. Ежегодно с первого числа нового года происходит индексация пенсий.
Также рост средств у пенсионеров будет обеспечен за счет дополнительных условий.
Во-первых на повышение с первого августа стоит рассчитывать работающим пенсионерам. Во-вторых, достигшие возраста 80 лет и изменившие группу инвалидности или количества иждивенцев могут ожидать перерасчета средств. В этих случаях заявление не требуется.
«Неработающим пенсионерам уже после назначения пенсии, возможно, придется представить в Пенсионный фонд документы об обстоятельствах, которые могут стать основанием для пересчета. Это, например, документы о неучтенном стаже работы. ПФР пересчитает пенсию без заявления по факту поступления подтверждающих документов», – отметила юрист в беседе с 1prime.ru.