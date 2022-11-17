Юрист объяснила, кому сделают перерасчет пенсии

Индексацию пенсии с января следующего года обсудила ассистент кафедры СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Эксперт рассказала, что государство может увеличит размер пенсии в связи с планом. Ежегодно с первого числа нового года происходит индексация пенсий.

Также рост средств у пенсионеров будет обеспечен за счет дополнительных условий.



Во-первых на повышение с первого августа стоит рассчитывать работающим пенсионерам. Во-вторых, достигшие возраста 80 лет и изменившие группу инвалидности или количества иждивенцев могут ожидать перерасчета средств. В этих случаях заявление не требуется.