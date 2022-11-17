«Из-за политического давления»: концерт Little Big в Польше отменили

Пожаловавшиеся на безденежье музыканты Little Big вновь остались без работы. Теперь их отказались принимать в Польше.

«К сожалению, из-за политического давления концерт в Катовице отменен», - сообщили музыканты в соцсетях.

Раннее предавших родину артистов не захотели видеть в Казахстане – там их выступление также отменили.

Little Big открыто поддерживает Украину и негативно высказывается о России. Артисты сбежали из страны еще весной и поселились в США, где не смогли заработать на безбедное существование.