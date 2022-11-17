Страх перед именем: cотрудники Twitter сравнивают Илона Маска c Волан-де-Мортом

Стало известно, что нового руководителя Twitter Илона Маска приравнивают к герою книг Джоан Роулинг – Волану-де-Морту.

Речь идет не о внешнем сходстве двух весомых фигур. Сотрудники Маска сравнивают руководителя со злым волшебником из-за страха произнести его имя.

«Он как будто Волан-де-Морт, или тот, кого нельзя называть. Все называют его «парень наверху» или «новый владелец», чтобы на случай, если его люди будут проверять чаты по словам «Илон» и «Маск», ничего не выпало», – отметил один сотрудников компании в беседе с dailymail.co.uk.

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Некоторые работники Маска критиковали его в корпоративном мессенджере Slack. И теперь они боятся последствий со стороны начальника.