Страх перед именем: cотрудники Twitter сравнивают Илона Маска c Волан-де-Мортом

Стало известно, что нового руководителя Twitter Илона Маска приравнивают к герою книг Джоан Роулинг – Волану-де-Морту.
Речь идет не о внешнем сходстве двух весомых фигур. Сотрудники Маска сравнивают руководителя со злым волшебником из-за страха произнести его имя.
«Он как будто Волан-де-Морт, или тот, кого нельзя называть. Все называют его «парень наверху» или «новый владелец», чтобы на случай, если его люди будут проверять чаты по словам «Илон» и «Маск», ничего не выпало», – отметил один сотрудников компании в беседе с dailymail.co.uk.
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Некоторые работники Маска критиковали его в корпоративном мессенджере Slack. И теперь они боятся последствий со стороны начальника.
Бизнесмен уже уволил ряд сотрудников. Служащие в Twitter уверены, что их коллеги-бывшие работники компании Tesla следят за ними.
Напомним, ранее Илон Маск пришел в свой новый офис с собственной раковиной.