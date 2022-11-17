«Родятся две пары двойняшек»: холостяк Батрутдинов проговорился о личном

Тимур Батрутдинов в свои 44 года остается холостяком. Он пробовал искать себе пару даже на романтическом шоу, где два десятка невест боролись за его сердце. Но с победительницей у него не сложилось. Затем поползли слухи о романе артиста с телеведущей Ольгой Бузовой, которые они сами всячески подогревали, демонстрируя объятия и поцелуи.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Но в новом интервью Батрутдинов признался: он по-прежнему одинок. Хотя свою личную жизнь скрывает. Поэтому его заявление о пополнении в семье прозвучало довольно интригующе.
«Хочу семью, детей и регулярно работаю в этом направлении. Я верю, что у меня есть время, и еще родятся две пары двойняшек: мальчик, девочка и еще раз мальчик и девочка», - поведал артист сайту «7 Дней».