«Прилучный уходит от Зепюр к стулу из ИКЕИ»: комики на ТНТ высмеяли тайную страсть звезды «Мажора»

Тайную страсть Павла Прилучного высмеяли юмористы телеканала ТНТ. В новом шоу «Концерты», пришедшем на смену «Игре», комики раскрыли, что «мажор» неравнодушен к необычным именам и выбирает половинок исключительно по оригинальному звучанию.

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«Павел Прилучный ушел от Агаты Муцениеце к Мирославе Карпович. От Мирославы Карпович – к Зепюр Брутян. Теперь представьте: Прилучный уходит от Зепюр к стулу из ИКЕИ», - ввел в курс дела зрителей актер. И на сцене двое юмористов разыграли сценку.

- Прости Зепюр, но буквам не прикажешь, - объяснил тайную страсть комик. - Паш, ты че, совсем дурак? Ну а дальше что? Этот вулкан из Исландии? - вторил ему напарник.

Прилучный, напомним, действительно имел отношения с перечисленными женщинами. На армянке Зепюр Брутян актер женился минувшим летом, и сейчас поклонники наблюдают период страсти в отношениях пары.