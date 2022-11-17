«Услышать такое – это что-то новое»: Елизавета Туктамышева обиделась на Евгения Плющенко

25-летняя чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева удивилась словам Евгения Плющенко о своем возрасте.
Муж Яны Рудковской назвал Елизавету Туктамышеву «юной».
«Жизнь покажет, до скольки я буду кататься. Но юной меня уже мало кто называет. Услышать такое – это что-то новое», – рассказали о реакции Туктамышевой iz.ru.
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Ответила фигуристка и на слова своего тренера Алексея Мишина. Он сравнил работу знаменитой спортсменки с супом:
«Мне кажется, он больше говорил про подход. Со мной где-то нельзя слишком жестко, заставлять меня. Нужно постоянно наблюдать, помешивать, как с супом. И добавлять какую-то перчинку, какие-то нюансы, чтобы не останавливаться на одном месте и двигаться вперед. И это мы оба понимаем».
Напомним, ранее фигуристка Татьяна Тотьмянина оказалась в больнице из-за травмы на проекте «Ледниковый период». О состоянии знаменитости рассказал ее муж – Алексей Ягудин.