«Услышать такое – это что-то новое»: Елизавета Туктамышева обиделась на Евгения Плющенко

25-летняя чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева удивилась словам Евгения Плющенко о своем возрасте.

Муж Яны Рудковской назвал Елизавету Туктамышеву «юной».

«Жизнь покажет, до скольки я буду кататься. Но юной меня уже мало кто называет. Услышать такое – это что-то новое», – рассказали о реакции Туктамышевой iz.ru.

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Ответила фигуристка и на слова своего тренера Алексея Мишина. Он сравнил работу знаменитой спортсменки с супом: