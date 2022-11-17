Черное белье под розовым платьем! Валя Карнавал в мини-платье села на коня, сверкнув трусами

Тиктокерша, певица и финалистка второго сезона «Звезд в Африке» Валя Карнавал в свой день рождения решила, что ей можно все. И в мини-платье взобралась на лошадь, оседлав ее прямо в собственном дворе. При этом красотка была в легком откровенном платьице из розового шелка, и все увидели, что она носит черное белье.

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Трусы Карнавал показала, расположившись верхом на скакуне. Певица не постеснялась позировать с неприглядного ракурса на камеру, а потом опубликовала снимок в Сети без зазрения совести.