«Нас разводят»: Пресняков сделал громкое заявление об отношениях с Подольской

Владимир Пресняков-младший затронул тему развода в отношениях с женой Натальей Подольской. Пара накануне отметила годовщину своего союза, о чем поздравила друг друга в соцсетях. И музыкант признался, что их регулярно подозревают в расставании.

«Пять лет нас упорно разводят, а мы все больше и больше любим друг друга», - сообщил музыкант.

Слухи про развод Преснякова ходят, действительно, то есть едва ли это дым без огня. Ведь сам артист признавался, что, например, в браке с Орбакайте изменял. Но в этот рза сам музыкант решил оборвать их заявлением о том, что по-прежнему любит и любим.