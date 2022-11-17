«До чего же сладкий пирожок»: Павел Мамаев показал лицо сына Надежды Санько

Бывшая подруга Аланы Мамаевой и новая возлюбленная спортсмена Павла Мамаева разместила редкое семейное фото в соцсетях. Надежда Санько опубликовала изображение мужа с их подросшим сыном.

Павел Мамаев отдыхает с Надеждой Санько и детьми в Дубае. Помимо родного сына Тимофея, на отдыхе с футболистом Абдуллах – ребенок Надежды от предыдущих отношений.

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Павел запечатлелся у бассейна с наследником. До этого знаменитость не показывал лицо малыша.