«До чего же сладкий пирожок»: Павел Мамаев показал лицо сына Надежды Санько

Бывшая подруга Аланы Мамаевой и новая возлюбленная спортсмена Павла Мамаева разместила редкое семейное фото в соцсетях. Надежда Санько опубликовала изображение мужа с их подросшим сыном.
Павел Мамаев отдыхает с Надеждой Санько и детьми в Дубае. Помимо родного сына Тимофея, на отдыхе с футболистом Абдуллах – ребенок Надежды от предыдущих отношений.
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Павел запечатлелся у бассейна с наследником. До этого знаменитость не показывал лицо малыша.
Павел Мамаев с сыном. Фото: соцсети
Надежда Санько опубликовала получившееся фото у себя в микроблоге. А ее подруга и певица Саша Кабаева прокомментировала кадр с малышом Тимофеем:
«До чего же сладкий пирожок».