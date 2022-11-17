Такое не развидеть! Юлия Михалкова в белоснежном жакете на голое тело показала красоту

Рабочий график бывшей участницы «Уральских пельменей», актрисы Юлии Михалковой расписан по минутам. Но красотка находит время на общение с подписчиками в Сети. И на этот раз показала немного рабочего процесса на сцене.

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Правда, все внимание онлайн-зрителей Михалкова сосредоточила внимание. Потому что не заметить отсутствие белья под ее белоснежным жакетом было невозможно. Теледива продефилировала по сцене, щеголяя интимным, и показала красоту своего образа во всем великолепии.