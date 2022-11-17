«Анхель — так мы назвали сына»: Криштиану Роналду рассказал о смерти наследника

Португальский спортсмен Криштиану Роналду поделился подробностями личной трагедией. Знаменитость вспомнил о смерти сына.
Напомним, в апреле у футболиста умер сын. Криштиану мог воспитывать двойню. Но один из новорожденных детей скончался во время родов.
«Когда Джорджина приехала домой, дети стали спрашивать, где второй ребенок. Спустя неделю мы приняли решение, что будем честны с детьми и скажем, что Анхель — так мы назвали сына — попадет на небеса», — заявил футболист.
Криштиану подтвердил, что весна этого года стала самым сложным периодом в его жизни.
«Потеря сблизила нас с Джорджиной и детьми. В каком-то смысле я стал более трепетным отцом, более дружелюбным. Они стали ближе ко мне, а я — к ним и Джорджине. Может ли горе разрушить семью? Бывает и такое, но не в нашем случае. После случившегося наша семья стала еще крепче, а я чувствую больше любви к супруге и детям. Отчасти теперь я вижу свою жизнь с новой стороны», — признался Роналду в беседе с The Sun.
Напомним, ранее о смерти своего ребенка рассказал Рамзан Кадыров.