«Анхель — так мы назвали сына»: Криштиану Роналду рассказал о смерти наследника

Криштиану подтвердил, что весна этого года стала самым сложным периодом в его жизни.

«Потеря сблизила нас с Джорджиной и детьми. В каком-то смысле я стал более трепетным отцом, более дружелюбным. Они стали ближе ко мне, а я — к ним и Джорджине. Может ли горе разрушить семью? Бывает и такое, но не в нашем случае. После случившегося наша семья стала еще крепче, а я чувствую больше любви к супруге и детям. Отчасти теперь я вижу свою жизнь с новой стороны», — признался Роналду в беседе с The Sun.