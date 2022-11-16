Успешные и влюбленные: Арсений Шульгин нежно поцеловал жену в ресторане

Предприниматель и наследник певицы Валерии – Арсений Шульгин – разместил в личном микроблоге кадры с женой Лианой. Знаменитости слились в страстном поцелуе в одном из ресторанов Москвы.

Арсений пригласил красавицу-жену на ужин в дорогое заведение. Пару сопровождала младшая сестра Лианы. Именно она запечатлела поцелуй Шульгиных.

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Шульгины не стали скрывать свои нежные чувства и показали их поклонникам.