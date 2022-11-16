«Ты заняла чужое место!»: Оксана Федорова рассказала, как однажды испытала на себе гнев Дональда Трампа

Телеведущая Оксана Федорова вспомнила скандальную историю, которая связана с Дональдом Трампом.
Федорова получила титул «Мисс Вселенная», но не захотела оставаться в США.
«С одной стороны, я понимала, что меня ждет. В России — кандидатская диссертация и работа на кафедре (Федорова училась в Санкт-Петербургском университете МВД РФ. — Прим. ред.), а тут — гламур, шоу-бизнес, обучение в школе кино и телевидения в Нью-Йорке, сплошь радужные перспективы», — рассказала модель.
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Подруги, директор конкурса Пола Шугарт и даже Дональд Трамп пытались отговорить Оксану Федорову от возвращения на родину.
«Он сказал: «Ты понимаешь, что многие девушки мечтают об этой короне? Ты заняла чужое место!» Но я была на своем месте, просто так сложилась ситуация», — вспомнила Федорова слова Трампа.
Но Оксана настояла на своем.
«Через час мне уже дергали двери, надо было успокоиться и выйти из туалета с каким-то решением. И я поняла, что раз уж я завела этот разговор, я не могу отступить назад — будь что будет, главное, ввязаться в драку, а там разберемся. Я действительно по жизни разрушаю стереотипы, это мое призвание», — заключила Федорова в беседе с kp.ru.
Напомним, ранее Оксана Федорова показала подросших детей.