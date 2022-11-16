«Ты заняла чужое место!»: Оксана Федорова рассказала, как однажды испытала на себе гнев Дональда Трампа

Но Оксана настояла на своем.

«Через час мне уже дергали двери, надо было успокоиться и выйти из туалета с каким-то решением. И я поняла, что раз уж я завела этот разговор, я не могу отступить назад — будь что будет, главное, ввязаться в драку, а там разберемся. Я действительно по жизни разрушаю стереотипы, это мое призвание», — заключила Федорова в беседе с kp.ru.