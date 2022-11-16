«Фигурка — космос»: жена Овечкина в топе и миниатюрных шортах блеснула идеальными ногами на яхте

А вот потом Анастасия отправилась кататься на яхте. Она собрала близких подруг. Возлюбленная Овечкина покрасовалась в топе с ниспадающими рукавами и мини-шортах. Наряд подчеркнул не только ее длинные ноги, но и плоский живот. Она дополнила курортный образ кепкой и солнцезащитными очками.

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