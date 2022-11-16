«Фигурка — космос»: жена Овечкина в топе и миниатюрных шортах блеснула идеальными ногами на яхте

Анастасия Шубская является младшей дочкой актрисы Веры Глаголевой. Она уже длительное время состоит в браке с хоккеистом Александром Овечкиным. После свадьбы Анастасия перестала сниматься, так как посвятила себя семье. Она подарила мужу двоих детей — Сергея и Илью. Младшему наследнику недавно исполнилось два года.
Супруги уже приезжали в Россию в этом году. Шубская старается поддерживать связь с сестрами. Но на этот раз свой день рождения она отметила на море. С утра жена хоккеиста предстала в джинсах и топе. После родов она быстро вернулась в форму.
А вот потом Анастасия отправилась кататься на яхте. Она собрала близких подруг. Возлюбленная Овечкина покрасовалась в топе с ниспадающими рукавами и мини-шортах. Наряд подчеркнул не только ее длинные ноги, но и плоский живот. Она дополнила курортный образ кепкой и солнцезащитными очками.
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Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит мама двоих детей. Шубскую поздравили с 29-летием и осыпали комплиментами.
«Ну какая вы красотка», «Ноги просто модельные», «Ох, что за куколка», «Вам даже в шортах удается выглядеть элегантно», «Как повезло Саше!», «Фигурка — космос», — стали писать подписчики.