«Ой, какое бесстыдство»: Бузова в гипюровом мини-платье и кружевных колготках опасно наклонилась, блеснув «сокровенным»

Ольга Бузова уже давно стала медийной персоной. Она ведет несколько телепередач и все чаще появляется на премиях. Артистка продолжает давать концерты. В ее графике всегда есть съемки. Для появления в эфире она выбирает броские образы. На днях телеведущая предстала в алом платье и шубе, щегольнув в этом наряде на фотосессии.
На этот раз Ольга в день поменяла несколько нарядов. Она с утра отправилась в дубленке на тренировку, а вечером артистка облачилась в лук, который для нее подобрали стилисты. Она предстала в белоснежном тотал-образе.
Перед камерой Бузова стала дефилировать в гипюровом мини-платье, которое облегало ее формы. Она его дополнила кружевными колготками и туфлями Amina Muaddi. Артистка показала макияж с акцентом на глаза и аккуратны хвост с локонами в виде волны.
«У меня сегодня образ отличный вообще от вчерашнего! Смотрите, колготочки кружевные, платьишко, сережки и туфельки! Красота!» — заявила она.
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Когда Ольга стала позировать, то едва прикрыла свою пятую точку. Она продемонстрировала свою бедра во всей красе.
Поклонники отметили, что наряд выглядит необычно. Многие посчитали его неудачным.
«А еще короче не было», «Ноги-тумбы! Ну Оля!», «Ой, какое бесстыдство», «Едва не показала свое хозяйство», «Как-то вульгарно смотрится», «Вам больше идет нежность», — стали писать подписчики.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды