«Ой, какое бесстыдство»: Бузова в гипюровом мини-платье и кружевных колготках опасно наклонилась, блеснув «сокровенным»

Перед камерой Бузова стала дефилировать в гипюровом мини-платье, которое облегало ее формы. Она его дополнила кружевными колготками и туфлями Amina Muaddi. Артистка показала макияж с акцентом на глаза и аккуратны хвост с локонами в виде волны.

«У меня сегодня образ отличный вообще от вчерашнего! Смотрите, колготочки кружевные, платьишко, сережки и туфельки! Красота!» — заявила она.

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