Клава Кока рассекретила имя поклонника, который купил билет на ее концерт за 10 миллионов рублей

Исполнительница Клава Кока назвала имя того, кто не пожалел десять миллионов рублей ради встречи с ней на музыкальном концерте.

Счастливчиком стал предприниматель Константин Майор. Вот только бизнесмен не собирался приходить на концерт Клавы. Хотя у него была возможность стоять с артисткой на одной сцене.

«Билет за десять миллионов рублей на мое большое сольное шоу был продан. Купил его медийный предприниматель Константин Майор. Он сказал, что хочет разыграть билет среди моих слушателей», — рассказала певица в личном микроблоге.

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