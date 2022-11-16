Заботливая тетя: Шена Шульгина понянчилась с внучкой Валерии

В семье артистки Валерии существует любовь к необычным именам. Вначале старшая дочь певицы превратилась из Анны в Шену. А потом у младшего сына Валерии родилась дочь, которую назвали Селин.
Две родственницы хорошо подружились, к слову. Племянница Селин обожает свою тетю Шену. Идущая по творческим стопам матери знаменитость не часто видит малышку. Однако когда Шена Шульгина находит возможность понянчиться с племянницей, она не сводит с нее глаз.
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Среди недавних публикаций личного микроблога Шены появился ролик с Селин.
Тетя с племянницей бегали вокруг журнального столика. Шена объяснила, что они с Селин устроили веселые игры. Пока родители девочки отдыхали в спа-салоне.
«Если что, это были догонялки», — написала в соцсетях Шульгина.
Напомним, ранее продюсер Пригожин объяснил, почему сын Валерии дал дочке американское имя Селин.