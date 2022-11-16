Замок Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь переименовали

Поклонники звездного семейства Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* прекрасно знают, как выглядит их особняк в России.

Максим Галкин* построил для жены настоящий замок в деревне Грязь. И как только все слышали или читали три эти слова, было понятно, о чем идет речь.

Но, как выяснилось, теперь у особняка Примадонны в Подмосковье несколько иное название. Если завести в Гугл-картах деревню Грязь и дом Пугачевой, то выпадет весьма странное имя этого объекта. А в качестве иллюстрации — селфи Максима Галкина* на фоне замка.

Теперь особняк семьи носит название «Дом покаяния, названный в честь Аллы Борисовны Пугачевой. Культовое учреждение».

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