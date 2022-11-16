Замок Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь переименовали

Поклонники звездного семейства Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* прекрасно знают, как выглядит их особняк в России.
Максим Галкин* построил для жены настоящий замок в деревне Грязь. И как только все слышали или читали три эти слова, было понятно, о чем идет речь.
Но, как выяснилось, теперь у особняка Примадонны в Подмосковье несколько иное название. Если завести в Гугл-картах деревню Грязь и дом Пугачевой, то выпадет весьма странное имя этого объекта. А в качестве иллюстрации — селфи Максима Галкина* на фоне замка.
Теперь особняк семьи носит название «Дом покаяния, названный в честь Аллы Борисовны Пугачевой. Культовое учреждение».
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У замка Пугачевой в Грязи новое название. Фото: скрин Гугл-карты
Напомним, накануне Алла Пугачева и Максим Галкин* отметили 21-ю годовщину совместной жизни. Супруг Аллы Борисовны в этот день отсутствовал, он был на гастролях, так что Примадонна праздновала одна.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.