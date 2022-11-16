«Киркоров, где ты?»: постройневшая Боня в брюках в облипку и модной дубленке обнажила плоский живот

Боня лишь недавно вернулась в свою квартиру в Монако. Она была вынуждена прервать отпуск с мамой, который они проводили в Париже. Светская львица узнала, что ее ограбили. В это же время она успела вступить в конфликт с Филиппом Киркоровым, который во время концерта нелестно высказался о Наргиз Закировой.

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