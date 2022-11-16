«Киркоров, где ты?»: постройневшая Боня в брюках в облипку и модной дубленке обнажила плоский живот

Виктория Боня является одной из самых известных бывших участниц шоу «Дом-2». Она смогла стать телеведущей запустила свой бренд одежды и регулярно участвует в фотосессиях. Зачастую светская львица путешествует. В этом году она пыталась покорить гору в Гималаях. А живет звезда в Монако, где растит дочку Анджелину.
Боня лишь недавно вернулась в свою квартиру в Монако. Она была вынуждена прервать отпуск с мамой, который они проводили в Париже. Светская львица узнала, что ее ограбили. В это же время она успела вступить в конфликт с Филиппом Киркоровым, который во время концерта нелестно высказался о Наргиз Закировой.
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Но не все вещи грабители забрали из ее дома. Накануне Боня прилетела в Москву. Она успела щегольнуть в тренче. А вот 16 ноября вечером телеведущая облачилась в брюки в облипку и дубленку с курчавым мехом. Она дополнила образ грубыми ботинками, а волосы собрала в пучок. Виктория обнажила свой плоский живот. После похода в горы она постройнела.
«Москва! Я на месте! Киркоров, где ты?» – написала звезда.
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что она находится в отличной форме. «Выглядите шикарно», «Эх, вот это фигурка», «Боня, сделайте так, чтобы ее лишили звания народного артиста», «Какая вы роскошная», «Ножки такие стройные», «Какой шикарный лук», — стали писать пользователи Сети.