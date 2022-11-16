Катя Гордон стала мамой в третий раз

Известный адвокат, светская львица и общественная деятельница Екатерина Гордон в третий раз стала мамой.
Прекрасной новостью блондинка поделилась с подписчиками микроблога. Катя Гордон уточнила, что ее третий ребенок появился на свет чуть раньше срока.
Это сын, которого она назвала Теодором. Именно это имя она загадала, когда вымаливала третьего малыша в одном из храмов Белграда. К тому же, мальчик появился на свет 16 ноября - в день святого Теодора.
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«Спасибо родные, что молились за меня. И помните, что чудеса случаются, особенно с теми, кто сам их тоже старается организовать другим! С рождением меня третьего сына… Теодора, Тео, которого я однажды загадала в Белграде, куда меня привез мой друг и защитник Умар», - написала Катя Гордон в микроблоге.