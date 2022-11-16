«Разыскивал меня через других»: Николай Бандурин рассказал о внебрачном сыне-американце

Актер и юморист рассказал, что у него, возможно, есть внебрачный сын, который живет в Америке. Эта новость шокировала самого артиста, ведь многие годы он считался примерным семьянином. Всю жизнь прожил с женщиной по имени Марина, у них есть взрослая дочь.

Бандурин шокировал публику признанием, находясь в студии шоу «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1». Юморист признался, что недавно на контакт с ним вышел молодой человек, который представился… его сыном.

«У меня объявился сын в Америке. Оказалось, он давно разыскивал меня через других людей. Его мама, умирая, призналась, что работала со мной на съемках. Сказала, мол, твой отец - Николай», - рассказал о личном Николай.

В 1992 году вышел фильм «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Часть съемок проходила не только в России, но и в США. Якобы там у актера и завязалась интрижка с одной из сотрудниц съемочной группы.