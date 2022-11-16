«Разыскивал меня через других»: Николай Бандурин рассказал о внебрачном сыне-американце

Актер и юморист рассказал, что у него, возможно, есть внебрачный сын, который живет в Америке. Эта новость шокировала самого артиста, ведь многие годы он считался примерным семьянином. Всю жизнь прожил с женщиной по имени Марина, у них есть взрослая дочь.
Бандурин шокировал публику признанием, находясь в студии шоу «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1». Юморист признался, что недавно на контакт с ним вышел молодой человек, который представился… его сыном.
«У меня объявился сын в Америке. Оказалось, он давно разыскивал меня через других людей. Его мама, умирая, призналась, что работала со мной на съемках. Сказала, мол, твой отец - Николай», - рассказал о личном Николай.
В 1992 году вышел фильм «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Часть съемок проходила не только в России, но и в США. Якобы там у актера и завязалась интрижка с одной из сотрудниц съемочной группы.
«Для меня это был шок. Я точно помню, что не мог там… Но все равно обрадовался, пускай приедет. Мы с ним увиделись по скайпу, но я на английском не говорю, поэтому общаемся через мою дочь. Они уже и без меня стали переписываться», - радостно объявил на всю страну Бандурин.
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Комик признался, что будет только счастлив, если у него есть сын. Однако есть один нюанс. Если предполагаемому наследнику сейчас 31 год, значит он родился в начале 90-х. А дочь Николая появилась на свет в 1987. Получается, что он изменял супруге. При этом, по словам Бандурина, сама жена отреагировала на новость «спокойно, на удивление».