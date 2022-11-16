Лучше бы вам этого не видеть: что стало с лицом участницы «Дома-2» Саши Черно после похудения

Вернувшаяся на днях на проект «Дом-2» Саша Черно больше не может скрывать свое истинное лицо — в самом прямом смысле этого слова.
Если раньше у нее была возможность, публикуя снимки и делая видео в микроблоге, прятаться за фильтры и маски, то сейчас их нет. Камера телестройки круглосуточно показывает лицо Саши Черно таким, как оно есть.
И только ради специальных съемок Сашу Черно гримируют и делают макияж. Но даже с ним Саша Черно выглядит несколько иначе, чем в соцсети.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
В Сети появился фрагмент «тета» Саши Черно с ведущей реалити-шоу Ксенией Бородиной. Дамы обсуждали сложные отношения Черно с мужем Иосифом Оганесяном.
Камера несколько раз показывала лицо Саши Черно крупным планом. Вероятно, поклонники предпочли бы этого не видеть. Кажется, что на лице Черно остался только нос. Он чрезмерно и выпукло виден на осунувшемся и уставшем лице Саши Черно.
Напомним, брюнетка избавилась от семидесяти килограммов. Саша Черно стала стройной, но изменения случились не только с фигурой, но и с лицом.
Саша Черно теперь выглядит так. Фото: скрин соцсети