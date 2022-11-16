Лучше бы вам этого не видеть: что стало с лицом участницы «Дома-2» Саши Черно после похудения

Вернувшаяся на днях на проект «Дом-2» Саша Черно больше не может скрывать свое истинное лицо — в самом прямом смысле этого слова.

Если раньше у нее была возможность, публикуя снимки и делая видео в микроблоге, прятаться за фильтры и маски, то сейчас их нет. Камера телестройки круглосуточно показывает лицо Саши Черно таким, как оно есть.

И только ради специальных съемок Сашу Черно гримируют и делают макияж. Но даже с ним Саша Черно выглядит несколько иначе, чем в соцсети.

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