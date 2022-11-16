Невестка Орбакайте в трендовых брюках карго и бадлоне цвета сочной травы предстала в своей роскошной квартире

На этот раз невестка Орбакайте предстала в квартире, которую паре на свадьбу подарила Алла Пугачева. Она похвасталась своими новыми кроссовками. Блондинка не скрывает, что любит делать покупки. Она сразу примерила обувь с трендовыми брюками карго и бадлоном без рукавов цвета сочной травы.

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