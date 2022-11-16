Невестка Орбакайте в трендовых брюках карго и бадлоне цвета сочной травы предстала в своей роскошной квартире

Никита Пресняков является старшим сыном Кристины Орбакайте. Он пошел по стопам звездных родственников и стал артистом. Музыкант поет и играет в театре. Вот уже пять лет он счастлив в браке с Аленой Красновой. Она была его соседкой по даче. Супруги часто ходят на вечеринки, путешествуют, а вот о детях пока не думают.
Недавно Никита уехал в США. Раньше он учился в Нью-Йорке, поэтому любит там проводить время. Но жена с ним не поехала. Уже несколько недель Алена находится в Москве, видится с подругами и порой хвастается своими нарядами.
На этот раз невестка Орбакайте предстала в квартире, которую паре на свадьбу подарила Алла Пугачева. Она похвасталась своими новыми кроссовками. Блондинка не скрывает, что любит делать покупки. Она сразу примерила обувь с трендовыми брюками карго и бадлоном без рукавов цвета сочной травы.
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Поклонники отметили, что у Алены красивая квартира с современным интерьером. Многие отметили, что жена Никиты выглядит модно. Многие осыпали ее комплиментами. «Классная и современная», «Какая вы хорошенькая», «Очень стройная», «Лучок просто бесподобный», «Яркая представительница поколения молодежи», — стали писать пользователи Сети.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды