«Пересмотрите гардероб»: Василиса Володина назвала цвет, который принесет удачу с 17 по 23 ноября

Оказывается, выбирая наряды стоит ориентироваться не только на рекомендации стилистов, но и советы астрологов.

Первые обеспечат вам звание модниц, вторые — привлечение удачи.

Известный астролог Василиса Володина назвала оттенок, который с 17 по 23 ноября может притянуть счастье. Носите вещи этого цвета сами и отыскивайте глазами людей в нарядах такого цвета и можете считать, что удача уже переметнулась на вашу сторону.

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