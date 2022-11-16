«Пересмотрите гардероб»: Василиса Володина назвала цвет, который принесет удачу с 17 по 23 ноября

Оказывается, выбирая наряды стоит ориентироваться не только на рекомендации стилистов, но и советы астрологов.
Первые обеспечат вам звание модниц, вторые — привлечение удачи.
Известный астролог Василиса Володина назвала оттенок, который с 17 по 23 ноября может притянуть счастье. Носите вещи этого цвета сами и отыскивайте глазами людей в нарядах такого цвета и можете считать, что удача уже переметнулась на вашу сторону.
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«На этой неделе ноября доминирующая палитра — светлый, припыленный фиолетовый (холодный). Пересмотрите гардероб, используйте как оттенок удачи. Обращайте внимание на тех, кто оделся именно в этот колор — может быть, именно они выполняют космическую миссию помощи окружающим. Держите их в поле зрения!» — посоветовала в телеграм-канале Василиса Володина.