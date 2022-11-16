Что будет с продажами на Wildberries — покупатели недовольны

Значимые перемены коснутся продаж на одном из самых популярных маркетплейсов. Причем старые правила будут действовать до 30 ноября. Есть информация, что многие покупатели уже выразили свое недовольство.

Ранее Wildberries объявил о прекращении продаж ряда товаров. О чем речь? С 1 декабря покупатели не смогут приобрести на маркетплейсе витамины, БАДы, растительные чаи и другие продукты, которые содержат сушеные мухоморы.

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Подобный запрет для Wildberries предъявил Роспотребнадзор, который провел соответствующую проверку. Позже было вынесено строгое предписание. Однако не стоит забывать, что торговая площадка может обжаловать это решение через суд.

По материалам akket.com.