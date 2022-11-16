И декольте налилось: Лопырева в шелковом платье цвета Барби не скрыла округлившийся живот на вечеринке

Виктория Лопырева является одной из самых известных персон в России. Она в свое время стала работать на телевидении. Блондинка не скрывает, что постоянно оказывается в центре внимания. Победительница конкурса красоты «Мисс Россия» вот уже два года живет в Дубае, где регулярно выходит свет.
Обычно Виктория часто занимается спортом. Она не скрывает, что любит выглядеть женственно. На публике блондинка появляется в вечерних платьях, топах, корсетах. Она редко отказывается от каблуков и аксессуаров.
На этот раз Лопырева отправилась на вечеринку к подруге. Для такого случая блондинка выбрала шелковое платье на тонких бретельках. Модель подчеркнула свои формы. Наряд цвета Барби со скрытым корсетом не скрыл ее выпирающий живот. Виктория также пыталась прикрыть рукой налившийся бюст.
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Поклонники заметили, что фигура Лопыревой преобразилась. Многие заподозрили ее в беременности. Напомним, что блондинка состоит в браке с Игорем Булатовым. У них родился сын Марк Лео, а потом влюбленные расписались в ЗАГСе. Однако в последнее время Виктория редко появляется на публике с супругом.