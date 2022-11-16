И декольте налилось: Лопырева в шелковом платье цвета Барби не скрыла округлившийся живот на вечеринке

На этот раз Лопырева отправилась на вечеринку к подруге. Для такого случая блондинка выбрала шелковое платье на тонких бретельках. Модель подчеркнула свои формы. Наряд цвета Барби со скрытым корсетом не скрыл ее выпирающий живот. Виктория также пыталась прикрыть рукой налившийся бюст.

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