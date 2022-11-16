Демонстративное поведение: принц Гарри серьезно обидел своего отца

Принц Гарри вновь оказался в центре скандала. Дело в том, что королевский отпрыск забыл поздравить с днем рождения своего отца, короля Британии Карла III. Причем сделал он это демонстративно, пишет издание Express.
На днях Карл отпраздновал свое 74-летие. По случаю дня рождения монарха был опубликован его новый портрет — на фоне огромного древнего дуба, растущего в Виндзорском парке. Его официальным Хранителем он стал недавно. По случаю праздника короля осыпали поздравлениями и подарками. Сердечные слова он получил, конечно же, от старшего сына Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Но от младшего сына ничего так и не дождался.
Отсутствие поздравления в этом случае выглядело действительно вызывающим. Гарри и его жене Меган Маркл ничего не стоило хотя бы формально поздравить Карла. Они ежедневно обновляют свой сайт Archwell и могли бы посвятит пару строк королю. Но не случилось.
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Возможно, такое демонстративное поведение со стороны Гарри из-за того, что Карл ранее подтвердил, что его младший сын больше не входит в список его ближайших и доверенных родственников. То есть если король сильно заболеет или будет отсутствовать в стране, то выполнять королевские функции за него смогут его брат, принц Эдвард, или сестра, принцесса Анна. Но не Гарри. Возможно, именно этот факт и задел принца.
Но даже несмотря на это, демонстративный жест Гарри фанаты королевской семьи расценили как неуважительный и чрезмерно жесткий. Ответа от самого принца или его супруги Меган Маркл так и не последовало.