Демонстративное поведение: принц Гарри серьезно обидел своего отца

Отсутствие поздравления в этом случае выглядело действительно вызывающим. Гарри и его жене Меган Маркл ничего не стоило хотя бы формально поздравить Карла. Они ежедневно обновляют свой сайт Archwell и могли бы посвятит пару строк королю. Но не случилось.

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Возможно, такое демонстративное поведение со стороны Гарри из-за того, что Карл ранее подтвердил, что его младший сын больше не входит в список его ближайших и доверенных родственников. То есть если король сильно заболеет или будет отсутствовать в стране, то выполнять королевские функции за него смогут его брат, принц Эдвард, или сестра, принцесса Анна. Но не Гарри. Возможно, именно этот факт и задел принца.

Но даже несмотря на это, демонстративный жест Гарри фанаты королевской семьи расценили как неуважительный и чрезмерно жесткий. Ответа от самого принца или его супруги Меган Маркл так и не последовало.