«Мне больше нравится Кейт»: Яна Рудковская назвала главную ошибку Меган Маркл

На фоне множащихся слухов о том, что принц Гарри и Меган Маркл находятся на грани развода, свое мнение об американской актрисе, покорившей наследника британского престола, высказала российская звезда Яна Рудковская.

По мнению известного продюсера, принц Гарри в скором времени захочет вернуться в королевскую семью и построить новые отношения с другой женщиной. А брошенной Меган останется только строчить гневные книги про абьюз, расизм и культуру отмены.

«Конкретно мне больше нравится Кейт (Миддлтон, жена принца Уильяма. — Прим. авт.). Утонченная, элегантная, изящная, мудрая. В ней уже видно будущую королеву, пусть и королеву-консорта, — пишет Рудковская в Telegram. — Что касается Меган, то ее главной ошибкой было то, что она пришла в чужой монастырь со своим уставом, дипломом, словариком и ультрасовременной метлой, которой собралась сметать вековую пыль с традиций английского престола. Хотя это было не нужно никому, кроме нее и пачки всяких интернет-активистов, которые ненавидят монархии по старой исторической памяти».

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