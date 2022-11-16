«Снег не смутил! Срам какой»: Рудова в укороченной водолазке и джинсах обнажила живот на красной дорожке

Наталья Рудова является одной из самых известных актрис в России. Она успела поработать с Дмитрием Нагиевым и Павлом Прилучным. Многие зрители ее знают как звезду сериала «Татьянин день». Примечательно, что блондинка в свои 39 лет обладает точеной фигурой. Она любит выглядеть женственно.
Обычно Наталья любит выделяться из толпы. В ее гардеробе есть корсеты, крохотные платья и лосины. Она регулярно занимается спортом, чтобы быть в форме. Блондинка регулярно удивляет поклонников, оголяя свои прелести.
Накануне Рудова отправилась на премьеру нового сезона сериала «Тест на беременность – 3». Она на красной дорожке появилась в черной укороченной водолазке и джинсах клеш. Блондинка накинула песочное пальто, но не стала его застегивать. Она обнажила свой выпирающий живот. Артистка без стеснения красовалась на публике. А потом она отправилась на шопинг.
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На этот раз Наталья получила много осуждающих комментариев. В Москве выпал снег, поэтому ее наряд назвали неуместным.
«С голым животом в ноябре?», «Наталья, а где рельеф?», «Словно пельменей объелась», «Снег не смутил! Срам какой», «Шикарное пальто, но голый живот неуместен», — стали писать пользователи Сети.