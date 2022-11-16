«Снег не смутил! Срам какой»: Рудова в укороченной водолазке и джинсах обнажила живот на красной дорожке

Накануне Рудова отправилась на премьеру нового сезона сериала «Тест на беременность – 3». Она на красной дорожке появилась в черной укороченной водолазке и джинсах клеш. Блондинка накинула песочное пальто, но не стала его застегивать. Она обнажила свой выпирающий живот. Артистка без стеснения красовалась на публике. А потом она отправилась на шопинг.

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