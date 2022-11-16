«Это кощунство»: отец Ивана Урганта раскрыл правду о сыне

Иван Ургант пропал с радаров федеральных каналов в феврале этого года. Из-за сложных мировых событий его программу «Вечерний Ургант» приостановили, сам телеведущий залег на дно.

В Сети ходит много слухов про Ивана - вплоть до того, что он уехал из России. Но родственники звезды уверяют, что это неправда. Отец Ивана Андрей Ургант прокомментировал ситуацию с сыном kp.ru:

«К сожалению, меня никто не ставит в известность о новых проектах Ивана. Может, он и ходит на работу. Я знаю, что никто его программу «Вечерний Ургант» официально не закрывал», - заявил актер.

Журналисты просили Урганта - почему же тогда в эфир не вернут шоу «Вечерний Ургант». На что артист ответил, что сейчас - не время радоваться.