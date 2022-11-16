Финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала, чего ждать от ближайших двух месяцев

Петербургская ведьма Татьяна Ларина, финалистка 15-го сезона «Битвы экстрасенсов», сумела в двух словах рассказать, чего нам ждать от будущего. На вопрос о том, как разрешится нынешняя напряженная ситуация, она ответила:

«Если коротко, то Россия будет править миром».

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Когда же Ларину спросили, как пройдут в России ближайшие два месяца, как мы проведем Новый год и Рождество, ведьма заверила: не будет ничего ни особенно плохого, ни слишком хорошего. В общем, для россиян грядущие месяцы, по словам провидицы, окажутся «средними», сообщает издание «РИА ФАН».