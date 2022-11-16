Просто дива: постройневшая Саша Черно из «Дома-2» кокетливо набросила черный кожаный плащ прямо на нижнее белье (видео)

Участница «Дома-2» Саша Черно сейчас, кажется, находится в лучшей своей форме. Никогда раньше Саша Черно не выглядела так хорошо, как в этот период.

Ее борьба за стройность, судя по всему, дала ошеломительный результат. Саша Черно стала выбирать довольно смелые наряды, которые подчеркивают ее нынешние формы. К этому дню участница реалити-шоу потеряла уже порядка семидесяти килограммов.

В микроблоге похудевшая Саша Черно показала, как решилась на дерзкий эксперимент. Она поделилась видео бейкстейджа фотосессии. Ради съемок она прикрепила шиньон в виде конского хвоста, обнажилась до нижнего белья, накинув поверх черный кожаный плащ.

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