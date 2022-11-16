«Радоваться должен, что Тиман снизошел до него»: Миро высмеяла Крида

Накануне Егор Крид язвительно высказался в адрес Тимати (Тимура Юнусова). Артист заявил, что во время первой встречи рэпер повел себя очень пафосно и едва пожал ему руку.
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Лена Миро высмеяла заявление музыканта. Акула пера отметила, что популярный шоумен и не должен был при знакомстве дружески обниматься с начинающим коллегой.
«Мог бы вообще с Егоркой не здороваться, как это делаю я. А тут Тимур еще и руку ему пожал. Не понимаю, чего Егорка возмущается. Радоваться должен, что сам Тиман снизошел до него. Если избавиться от соплей и обидок, Крид сам бы увидел, что явно неправ», — высказалась Лена.
Напомним, Егор сотрудничал с Black Star на протяжении семи лет. Когда артист принял решение уйти из лейбла, они с Тимати разругались. После долгих переговоров Криду удалось сохранить свое имя и право на исполнение хитов.
Позже звезды помирились и даже выпустили совместный трек. Два года назад Тимати тоже покинул Black Star. Его взгляды на ведение бизнеса разошлись с коллегами.
По материалам сайта lena-miro.ru.