«Радоваться должен, что Тиман снизошел до него»: Миро высмеяла Крида

Накануне Егор Крид язвительно высказался в адрес Тимати (Тимура Юнусова). Артист заявил, что во время первой встречи рэпер повел себя очень пафосно и едва пожал ему руку.

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Лена Миро высмеяла заявление музыканта. Акула пера отметила, что популярный шоумен и не должен был при знакомстве дружески обниматься с начинающим коллегой.