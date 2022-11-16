«Наставила Филе рога»: Пугачеву обвинили в предательстве Киркорова

Накануне Алла Пугачева поздравила своего мужа Максима Галкина* с 21-летней годовщиной с начала отношений. Такое откровение удивило многих поклонников певицы.

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Преданные фанаты вспомнили, что в 2001 году Примадонна еще состояла в официальном браке с Филиппом Киркоровым. Более того, пара развелась только через четыре года.

Пользователи Сети пристыдили певицу, которая призналась в том, что изменяла бывшему мужу.