«Наставила Филе рога»: Пугачеву обвинили в предательстве Киркорова

Накануне Алла Пугачева поздравила своего мужа Максима Галкина* с 21-летней годовщиной с начала отношений. Такое откровение удивило многих поклонников певицы.
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Преданные фанаты вспомнили, что в 2001 году Примадонна еще состояла в официальном браке с Филиппом Киркоровым. Более того, пара развелась только через четыре года.
Пользователи Сети пристыдили певицу, которая призналась в том, что изменяла бывшему мужу.
«Наставила Филе рога, выходит. А еще других жизни пытается учить, моралистка»; «Ничего себе! Киркоров пять лет ходил рогатым, получается»; «Хоть бы молчала для приличия, что изменяла законному супругу с молодым любовником», — написали они.
Напомним, Пугачева и Галкин поженились в 2011 году. Через два года у них появились сын Гарри и дочь Лиза. Детей выносила суррогатная мать. Сейчас звездное семейство живет в Израиле.
Киркоров больше так и не женился. Его наследники (Алла-Виктория и Мартин) тоже появились на свет благодаря суррогатному материнству.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.