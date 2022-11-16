«Фигурка стала сочной»: Бузова в роскошной шубке и алых ботфортах засветила округлившиеся прелести

На этот раз Бузова отметилась на дерзкой фотосессии. Она предпочитает не бояться экспериментировать. На новых кадрах артистка красовалась в шелковом мини-платье без белья и роскошной шубе. Наряд дополнили алые ботфорты. Она устроила дефиле. При этом Ольга засветила выпирающий живот и округлый бюст.

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