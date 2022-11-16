«Фигурка стала сочной»: Бузова в роскошной шубке и алых ботфортах засветила округлившиеся прелести

Ольга Бузова уже много лет ведет передачи, а также успела проявить себя как бизнес-леди. Не раз артистка удивляла поклонников. Она покупает себе дорогие вещи, отдыхает на роскошных курортах. Примечательно, что в свои 36 лет звезда активно работает над фигурой.
В последнее время Ольга все чаще облачается в в смелые наряды. Она привыкла подчеркивать свои достоинства. Телеведущая то и дело щеголяет в коротких платьях, а также мини-юбках. Не раз она делала акцент на декольте.
На этот раз Бузова отметилась на дерзкой фотосессии. Она предпочитает не бояться экспериментировать. На новых кадрах артистка красовалась в шелковом мини-платье без белья и роскошной шубе. Наряд дополнили алые ботфорты. Она устроила дефиле. При этом Ольга засветила выпирающий живот и округлый бюст.
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Многие восхитились тем, как она выглядит. Артистка не скрыла свою преобразившуюся фигуру.
«Тебе идет этот образ», «Ольга, самая потрясающая!», «Очень красивая! Оля, тебе так идет темный цвет волос и красное платье», «Я заметил животик! Это что, Оля ? Неужели будет малыш?», «Котлетки отложились», «Фигурка стала сочной», — написали подписчики.