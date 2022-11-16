«Голая перед мужиками»: Волочкову пристыдили за откровенное видео из бани

Анастасия Волочкова не скрывает, что обожает баню. В роскошном коттедже экс-примы Большого театра имеется собственная парная и купель с ледяной водой, однако звезда не довольствуется только ими, а частенько посещает банные комплексы.

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Накануне Анастасия расслабилась в одном из них, не забыв снять видео для поклонников. В ролике артистку запечатлели в компании сотрудников бани. Она прикрыла обнаженное тело вениками.