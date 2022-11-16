«Голая перед мужиками»: Волочкову пристыдили за откровенное видео из бани

Анастасия Волочкова не скрывает, что обожает баню. В роскошном коттедже экс-примы Большого театра имеется собственная парная и купель с ледяной водой, однако звезда не довольствуется только ими, а частенько посещает банные комплексы.
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Накануне Анастасия расслабилась в одном из них, не забыв снять видео для поклонников. В ролике артистку запечатлели в компании сотрудников бани. Она прикрыла обнаженное тело вениками.
«Сегодня у меня парение в четыре руки. Посмотрите, два опахала сразу. Я чувствую себя Шамаханской царицей. Птички поют, какая благодать», — поделилась Волочкова.
Многие пользователи раскритиковали кадры.
«Пусть любит себе баню на здоровье, но зачем показывать это всем? Голая перед мужиками, вообще совести нет»; «Никакого стыда не осталось. Как можно так раздеться у всех на глазах, не понимаю», — написали они.